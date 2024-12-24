Yağmur ve kar çok kuvvetli geliyor! İstanbul dahil 13 il için uyarı

Güneydoğu

Anadolu'nun büyük bir kısmı (Şanlıurfa hariç) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.



