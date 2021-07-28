Yağmur Tayhan'ın katilinden ilk sözler! Vahşetin detayları tüyler ürpertti o detay yakalatmış

Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.