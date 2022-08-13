Yağmur Tanrısevsin'den özel hayatıyla ilgili şok eden itiraf! Hiç çekinmeden söyledi
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün Ataşehir'de objektiflere yansıyan Tanrısevsin, aşk hayatı ile ilgili sorulara bomba yanıt verdi.
Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Ataşehir'De bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili verdiği bomba cevaplarla magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu bakın neler söyledi...
Yeni bir proje için görüşmesinin olduğunu ifade eden Tanrısevsin, "Bu sezon okuduğum o kadar güzel iş ve senaryolar var ki... Benim için en doğru proje neyse onunla ilerlemek istiyorum." dedi.
Uzun bir süredir hayatında kimse olmayan Yağmur Tanrısevsin, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusuna gülümseyerek,
Aşka ayıracak vaktim yok
"Aşka ayıracak hiç vaktim yok, inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri diğer taraftan da seramik atölyesi... Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor." ifadelerini kullandı.