Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'la barışmadığını işte böyle ifade etti

Bununla da yetinmeyen Yağmur Tanrısevsin, "Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen" paylaşımını yaptı.