Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'la barışmadığını işte böyle ifade etti
Geçtiğimiz günlerde Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'un karantina günlerinde beraber olduğu iddia edildi. Yağmur Tanrısevsin, çektiği video ile bu iddiaları yalanladı.
Evlenmeleri beklenirken gelen ayrılık haberi ile herkesi şoka sokan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çiftinin barıştığı iddiası geçtiğimiz günlerde dilden dile dolandı. 3,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yılın Ekim ayında noktalayan ünlü ikiliden gelen yeni habere göre, barışma iddiaları yalan çıktı.
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'in koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina günlerini beraber geçirdikleri iddia edilmişti. Tanrısevsin, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı bir video ile o iddiayı yalanladı.
Yağmur Tanrısevsin iki köpeği, annesi ve babası ile beraber karantina günlerini geçirdiklerini gösteren bir videoyu Instagram'dan yayımladı.
Bununla da yetinmeyen Yağmur Tanrısevsin, "Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen" paylaşımını yaptı.