Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç evi ayırdı hafızasını sildirme iddiası olay yarattı

Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda 3,5 yıllık ilişkilerini bitirdi. Sürpriz ayrılığın ardından Koç'un oyuncu Demet Özdemir ile samimi görüntülenmesi ise ortalığı fena karıştırdı. Yağmur Tanrısevsin, yakın arkadaşı Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile samimi hallerini ise affetmedi, Özdemir'i her yerden engelledi.