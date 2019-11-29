Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildirecek Oğuzhan Koç Demet Özdemir ihanetini kaldıramadı

Bu iddialar sonrası yakın arkadaşı Demet Özdemir'i sosyal medyadan takipten çıkaran Yağmur Tanrısevsin'in şimdilerde kendisini eve kapattığı öne sürüldü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için radikal bir karar aldı.