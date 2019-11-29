Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildirecek Oğuzhan Koç Demet Özdemir ihanetini kaldıramadı
Yağmur Tanrısevsin, ihaneti kaldıramadı hafızasını sildirme kararı aldı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in samimi halleri çıldırttı.
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, 3,5 yıllık ilişkilerine son vermenin ardından Koç, Demet Özdemir ile samimi bir hale görüntülenince olanlar oldu. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yakınlığı eski sevgili Yağmur Tanrısevsin'i çıldırttı.
Bu iddialar sonrası yakın arkadaşı Demet Özdemir'i sosyal medyadan takipten çıkaran Yağmur Tanrısevsin'in şimdilerde kendisini eve kapattığı öne sürüldü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için radikal bir karar aldı.
Yağmur Tanrısevsin, hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak.
Hafıza sildirme yöntemi, daha önce şarkıcı Ebru Polat ve oyuncu Merve Boluğur ile de gündeme gelmişti.