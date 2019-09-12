Yağmur Taktaş estetikle böyle değişmiş! Emre Mor'u ifşa etmişti
İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan futbolcu Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden Yağmur Taktaş'ın son hali şaşırttı.
Bir dönemin sevilerek izlenen moda yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen Yağmur Tatktaş, son olarak futbolcu EmreMor'un kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelince herkes Taktaş'ın son halini merak etmişti. Taktaş'ın son halini görenler değişime inanamadı.
Yağmur Taktaş'ın yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşmesi herkesi şaşırttı. Adeta eski halinden eser kalmayan Taktaş'a sosyal medya kullanıcıları, ilk başta tanıyamadıklarını, evrim geçirip geçirmediğini sordular.
Instagram'da sık sık fotoğraflarında Photoshop yaptığı iddiasıyla alay konusu olan Taktaş, geçtiğimiz günlerde futbolcu Emre Mor'un kendisine yazdığı 'tanışma talebi' mesajlarını ifşa etmişti.
Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor, Yağmur Taktaş'a DM'den yazmış, fakat reddedilmişti. Yağmur Taktaş'ta bu mesajları ifşa etmişti.