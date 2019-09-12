Yağmur Taktaş estetikle böyle değişmiş! Emre Mor'u ifşa etmişti

Bir dönemin sevilerek izlenen moda yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen Yağmur Tatktaş, son olarak futbolcu EmreMor'un kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelince herkes Taktaş'ın son halini merak etmişti. Taktaş'ın son halini görenler değişime inanamadı.