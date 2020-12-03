Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak skandal sözler
Seren Serengil'in, Emre Aşık'ı Yağmur Sarnıç'ın aldattığı için boşandığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'i ağza alınmayacak birçok kötü sözle yerden yere vurdu.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, bugünkü programda Yağmur Sarnıç'ın zina yaptığını ve Emre Aşık'ı aldattığı için boşanma davası açıldığını söyledi.
Mahkemenin kendilerini zina gerekçesiyle değil, şiddetli geçimsizlikten boşayacağını söyleyen Sarnıç, açtı ağzını yumdu gözünü. Sarnıç, Serengil Serengil'in seneler önceki 'bekaret itirafı' haberinin gündeme gelmesiyle Serengil'i vurdu.
Dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Yağmur Sarnıç, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarda Serengil için şu ifadeleri kullandı:
"Kız verengil teyze bir çekemedin be ne kıskanç karısın. Herkesi yedin yedin bitiremedin. Mahkeme zina nedeniyle boşayamıyor bizi zira zina olmadığı için peki sen o koca ağzını yaya yaya bu söylediklerini ispatlayamadığında mahkemede ne hesap vereceksin. Geliyor davalar rahat ol teyze. Ben fazla konuşmayacağım çünkü çok yakında at suratın mora dönecek."
Seren Serengil'in 25 yıl önce verdiği röportajda "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" sözlerinin yeniden gündem olmasına atıfta bulunan Sarnıç, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.