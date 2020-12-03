Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak skandal sözler

Dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Yağmur Sarnıç, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarda Serengil için şu ifadeleri kullandı:

"Kız verengil teyze bir çekemedin be ne kıskanç karısın. Herkesi yedin yedin bitiremedin. Mahkeme zina nedeniyle boşayamıyor bizi zira zina olmadığı için peki sen o koca ağzını yaya yaya bu söylediklerini ispatlayamadığında mahkemede ne hesap vereceksin. Geliyor davalar rahat ol teyze. Ben fazla konuşmayacağım çünkü çok yakında at suratın mora dönecek."