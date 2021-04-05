Yağmur Sarnıç'ın velayet talebi reddedildi Emre Aşık için skandal iddiada bulunmuştu
Geçtiğimiz günlerde Emre Aşık için skandal iddialarda bulunan Yağmur Sarnıç'ın velayet talebi reddedildi.
Çekişmeli boşanma davaları devam eden Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ın davasında bugün tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.
İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık'ın ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.
Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
Öte yandan Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'a dair yeni iddiaları ise iğrençti, duyanların midesi kaldırmadı.