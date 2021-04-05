Yağmur Sarnıç'ın velayet talebi reddedildi Emre Aşık için skandal iddiada bulunmuştu

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık'ın ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.