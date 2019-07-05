Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık iddiası ortalığı karıştırdı! Avukata demediğini bırakmadı

Sosyal hizmetler inceleme başlattı!

Geçtiğimiz gün, yine 2. Sayfa'ya katılarak çocuklarını geri almak için Emine Erdoğan'a seslenen Yağmur Sarnıç, "O günden sonra hiçbir şey değişmedi aksine daha kötü gidiyor. Bugün çocuklarımı almam gerekirken bir adres bildirilmemiş. Bir haftadır görmüyorum da duymuyorum da. Sosyal hizmetlerden dönüş yaptılar incelemeye aldılar" dedi.