Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık iddiası ortalığı karıştırdı! Avukata demediğini bırakmadı
Emre Aşık'ın icra yoluyla çocuklarını aldığı Yağmur Sarnıç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Sarnıç, Aşık'ın avukatına demediğini bırakmadı.
Eski futbolcu Emre Aşık, çekişmeli boşanma sürecinde olduğu eski eşi Yağmur Sarnıç'tan geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocuklarını aldı. Sarnıç, çocuklarını vermek istemeyince sinir krizi geçirdi ve ortaya çok kötü görüntüler çıktı. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti.
Sosyal hizmetler inceleme başlattı!
Geçtiğimiz gün, yine 2. Sayfa'ya katılarak çocuklarını geri almak için Emine Erdoğan'a seslenen Yağmur Sarnıç, "O günden sonra hiçbir şey değişmedi aksine daha kötü gidiyor. Bugün çocuklarımı almam gerekirken bir adres bildirilmemiş. Bir haftadır görmüyorum da duymuyorum da. Sosyal hizmetlerden dönüş yaptılar incelemeye aldılar" dedi.
Çocukları Emre mi dövdü?
Emre Aşık ile ilgili bomba bir iddia ortaya atan Yağmur Sarnıç açıklamalarına şöyle devam etti: "Dün kızımın videosunu göndermişler eli yüzü yara içindeydi.
Böyle yaralar olabiliyormuş di mi? Çocuklar bende kaldığında yara olunca benim dövdüğümü söylediler şimdi ne oldu kim dövdü Emre mi?