Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor
Düzce´de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur´la birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç´ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık´ı öldürmesini istediğini iddia etmişti.
Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılmıştı.
Tutuksuz yargılanan 3 sanık geçtiğimiz gün duruşmaya katılmadı. Emre Aşık'ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmamıştı.
Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulunmuştu.