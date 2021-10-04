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Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu

Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor

Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu

Düzce´de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur´la birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç´ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık´ı öldürmesini istediğini iddia etmişti.

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Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu

Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılmıştı.

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Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu

 Tutuksuz yargılanan 3 sanık geçtiğimiz gün duruşmaya katılmadı. Emre Aşık'ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmamıştı.

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Yağmur Sarnıç'a hapis şoku! 1 ay süre verildi: Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu

 Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulunmuştu.

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