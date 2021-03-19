Yağmur Sarnıç şarkıcı Seren Serengil'in mahrem yerini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Yağmur Sarnıç, yine rahat durmadı. Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil'i yeniden hedefine oturtan Sarnıç, ağızları açık bırakan sözler sarf etti. Bununla da kalmayan Sarnıç, Seren Serengil'in bikini bölgesini fotoğraflayıp paylaştı.