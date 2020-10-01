Yağmur Sarnıç konuştu iddiası bomba! Emre Aşık FETÖ'cü eve FETÖ'cüler geliyordu
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttu denilen Yağmur Sarnıç konuştu. Bir programa bağlanan Yağmur Sarnıç, Emre Aşık FETÖ'cü iddiasında bulundu.
Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki olaylar gündemden düşmüyor. Kiralık katil tutmakla itham edilen Yağmur Sarnıç karşı saldırıya geçti. Bir TV kanalında canlı yayına bağlanan Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık'ın FETÖ'cü olduğunu iddia etti. İddiasına göre Emre Aşık 'eve FETÖ'cüleri' getiriyordu.
Erol Köse'nin Emre Aşık'ın Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair fotoğrafları gündeme getirmesinin ardından Sarnıç şok eden açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozan Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da sürece dahil ederek kendini savundu.
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın itirafçı olduğunu açıkladı. Sarnıç "Ama nedense bu kadar insan itirafçı olduğu halde Fetöcü anıldı ama bu insan neden itirafçı olduğu halde neden Fetöcü olarak itirafçı olarak anılmadı." dedi.
Pazar günleri evliyken evinde FETÖ toplantılar yapıldığını belirten Sarnıç bütün FETÖ üyeleri ve futbolcuların geldiğini açıkladı. Sarnıç zan altında bırakmamak için isimlerini vermedi.