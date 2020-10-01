Yağmur Sarnıç konuştu iddiası bomba! Emre Aşık FETÖ'cü eve FETÖ'cüler geliyordu

Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın itirafçı olduğunu açıkladı. Sarnıç "Ama nedense bu kadar insan itirafçı olduğu halde Fetöcü anıldı ama bu insan neden itirafçı olduğu halde neden Fetöcü olarak itirafçı olarak anılmadı." dedi.