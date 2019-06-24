Yağmur Sarıoğlu anlattı! Kocası Sabri'yle dalga geçenler bakın ne demiş
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu, kocasına sahip çıktı.
Uzun yıllar Galatasaray'da forma giydikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, futboldan iyice uzaklaştı ve şu an herhangi bir takımın formasını terletmiyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na, eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı. Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı;
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Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi. Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağolsun' deyip geçti"
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Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı:
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