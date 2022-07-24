Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'u uçakta herkesin içinde öyle bir rezil etti ki, ağızlar açık kaldı...

Aşklarını haykırdılar

Magazin tarihinin en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşadı Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan. Bir dizide rol almalarıyla aşkları başladı. Birbirlerini sevdiler, aradaki yaş farkını da hiç umursamadılar. Reklam denildi, bu ilişki yürümez denildi, hatta yaş farkı dillerden dillere dolaştı. Ayrılacaklar derken çocukları oldu, yıllarca boşanacakları yazıldı ama onlar hep birbirini sevdi. Dedikodulara kulaklarını tıkadılar, yeri geldiğinde de avaz avaz birbirlerine olan aşklarını haykırdılar.