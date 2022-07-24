Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'u uçakta herkesin içinde öyle bir rezil etti ki, ağızlar açık kaldı...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, eşi hakkında söylediği şeylerle de kendinden söz ettiriyordu. Şimdi ise 'hep sen mi yapacaksın' der gibi Yağmur Atacan, Altuğ'u uçakta herkesin içinde rezil etti. Önce mağduru oynadı, sonra ekonomik durumunda bahsetti... Bakın oyuncu Pınar Altuğ'u sinirlendiren olay nasıl gerçekleşti...
Çocuklar Duymasın diziziyle milyonların gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı güzel anlarla çok konuşuluyor. Eşi ve kızıyla geçirdiği keyifli dakikaları sevenleriyle paylaşmaktan çekinmeyen Altuğ, eşi hakkında önemli açıklamlamalarda bulundu. Yağmur Atacan bakın Pınar Altuğ'u uçakta herkesin içinde nasıl rezil etti...
Aşklarını haykırdılar
Magazin tarihinin en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşadı Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan. Bir dizide rol almalarıyla aşkları başladı. Birbirlerini sevdiler, aradaki yaş farkını da hiç umursamadılar. Reklam denildi, bu ilişki yürümez denildi, hatta yaş farkı dillerden dillere dolaştı. Ayrılacaklar derken çocukları oldu, yıllarca boşanacakları yazıldı ama onlar hep birbirini sevdi. Dedikodulara kulaklarını tıkadılar, yeri geldiğinde de avaz avaz birbirlerine olan aşklarını haykırdılar.
Güçlü bir oyuncu aranıyordu
Pınar Altuğ, eşiyle tesadüf eseri tanıştığını şöyle anlattı: "Tanışmamız çok acayip. Biz Oktay Kaynarca ile dizide oynayacağız. Çocukluk aşkıyız, yollarımız ayrılmış, çocuklarımız olmuş. Seneler sonra buluşuyoruz... Oktay'ın oğlunu canlandırması için oyuncu seçiliyor. Aslında ilk önce Yağmur değil başka bir oyuncu seçilmişti ama rol çok fazla diye daha güçlü bir oyuncu aranıyordu.
Aynı dizide oynadık
Toplantıya gittiğimde Yağmur'u gördüm, orada oturuyor. Hiç umurunda değil. Bir dizide gördüm, fena oynamıyor dedim. Aslında Yağmur başka bir görüşmeye gelmiş. Alt katta bir arkadaşının yanına gelmiş ama yanlış yönlendirmişler. Böylece aynı dizide oynamaya başladık."