Yağmur Aşık'tan olay iddia: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntüleri geldi

Yüzü görünen kısmını ise vermedi: Görüntülerin bir kısmını aldığını anlatan Yağmur Aşık "Bende boşanma davasında delil göstermek ve çocuklarımın velayetini almak için görüntüleri kullanacağımı düşünerek görüntüleri almak için Düzce’ye geldim. Görüntülerin bir kısmını bana verdi, yüzü görünen kısmını ise vermedi." diye konuştu.