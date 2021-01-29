Yağmur Aşık'tan olay iddia: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntüleri geldi
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur yargılamasında mahkemede edilen sözler olay oldu. Yağmur Aşı ünlü futbolcu için inanılmaz iddialar ortaya attı.
Düzce’de 15 Mart 2020 tarihinde cezaevi firarisi Erdi Sungur’la birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık’ın 'Kasten Adam Öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesi’nden SEGBİS aracılığı ile katılan Yağmur Aşık, savunmasında iddiaları kabul etmeyerek, Emre Aşık’ı öldürmek istediği yönünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.
Eşcinsel görüntüler: Yağmur Aşık savunmasında, "Erdi Sungur bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde Emre’nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi" dedi.
Yüzü görünen kısmını ise vermedi: Görüntülerin bir kısmını aldığını anlatan Yağmur Aşık "Bende boşanma davasında delil göstermek ve çocuklarımın velayetini almak için görüntüleri kullanacağımı düşünerek görüntüleri almak için Düzce’ye geldim. Görüntülerin bir kısmını bana verdi, yüzü görünen kısmını ise vermedi." diye konuştu.