Yağmur Aşık'a büyük şok! Çırılçıplak dağa kaldırtıp serserilere leş edeceğim sözleri başını yaktı
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşan.ma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ın vukuatları bitmiyor. Okul müdürü Asiye K.'yi ''Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak, serserilere leş edeceğim.'' şeklinde tehdit eden Yağmur Aşık'ın başı belada.
Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Yağmur Aşık suçlamayı reddetmişti. Ancak oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.
'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım': Sabah'ın haberine göre; okul müdürü Asiye K., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini söyledi. Asiye K., "Beni önce 'Kadınsın, başına her türlü iş gelir' diye, sonra da 'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım' diye tehdit etti" dedi.
2 yıla kadar hapis istemi: Aldığı tehditler karşısında yılmayan ve korkmayan okul müdürü Asiye K., uzlaşmayı kabul etmeyince Yağmur Aşık hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak': Yağmur Aşık'ın okul müdürüne "Biz karı-kocayız, aile işlerine karışma, yalnız bir kadınsın, başına her türlü iş gelebilir. Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak, serserilere leş edeceğim. Ailene ve yakınlarına zarar vereceğim, yüzüne kezzap atıp okulunu yakacağım." şeklinde tehditler savurduğu ortaya çıktı.