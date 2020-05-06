Yağmur Aşık'a büyük şok! Çırılçıplak dağa kaldırtıp serserilere leş edeceğim sözleri başını yaktı

'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım': Sabah'ın haberine göre; okul müdürü Asiye K., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini söyledi. Asiye K., "Beni önce 'Kadınsın, başına her türlü iş gelir' diye, sonra da 'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım' diye tehdit etti" dedi.