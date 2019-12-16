Yağlı cilt nasıl kurutulur?
Yağlı cilt nasıl kurutulur sorusuna yanıt olacak önerileri sizler için derledik. Yağlı ciltte parlama, nemlendirme, peeling, pudra, sabun gibi bakım önerileri ile yağlı ciltteki parlamayı azaltabilir daha mat bir cilde kavuşabilirsiniz. Ancak yağlı cildi kurutmak için bakım ve temizlik ürünlerine ve cilt temizleme rutininize dikkat etmeniz şartı.
Yağlı cilt nasıl kurutulur sorusunun yanıtı aslında kullandığınız cilt bakım ürünleri ve cilt temizleme rutininizde gizli. Yağlı ciltler için öneriler arayanların ilk merak ettikleri konu yağlı cilt nasıl kurutulur oluyor. Çünkü yağlı ciltlerdeki parlama, açık gözenekler ve akneye eğilim kadınların hatta erkeklerin en sık karşılaştıkları cilt sorunlarından. Yağlı ciltleri kurutmak için kullandığınız tonik, nemlendirici, sabun gibi temizleyici ürünlerden yağlı ciltler için uygulanan peeling gibi soyucu yöntemlere kadar pek çok alternatif var. Ancak bu bakım öneriler her zaman işe yaramayabilir. Çünkü çoğunlukla yağlı ciltler için uygun olduğunu düşündüğünüz bazı ürün ve yöntemler içerikleri nedeniyle cildinizde daha fazla yağlanma yaratabilir. Bu nedenle haberimizin devamındaki yağlı ciltler için önerileri bir kenara not edin deriz. İşte yağlı ciltlerin dikkat etmesi gerekenler...
Temizleyicinizin içeriğine dikkat edin: Alfa hidroksi asit (glikolik ve laktik asitler) ve beta hidroksi asit (salisilik gibi) içeren temizleme losyonları arındırıcı etkisiyle cildinizi ölü deri hücrelerinden kurtarır, tıkanmış gözenekleri temizler ve kötü bakterilerden kurtarır. Bu tarz ürünleri temizleme rutininize katmakta fayda var ancak soyma gücü yüksek bu asitlerden hassas ciltlilerin uzak durmalı, fazla kullanıldığında cildinizde tahrişe neden olabilir. Ayrıca yağlanmanın ve parlamanın fazla olduğu bölgelerde parlamayı engellemek ve yağı temizlemek için parlamayı önleyici ve yağlanmayı dengeleyen bir tonik kullanmayı deneyebilirsiniz. Tonikle ıslattığınız pamuğu istediğiniz bölgeye sürmek yerine tampon hareketle uygulayın. Kuruyana kadar bekleyin ardından serumunuzu ya da kreminizi sürün.
Gün içinde yağlanmayı matlaştırıcı bir nemlendirici ile kontrol altına alın: Güne başladığımızda makyajın etkisiyle parlamayı hissetmeyiz. Ama gün ortalarına gelindiğinde yüzdeki parlama, yağlı cilde sahip olanlar için en büyük sıkıntılardan biridir. Genellikle T-bölgesinde ortaya çıkan bu yağlanmayı kontrol altına almak için matlaştırıcı pudra ve yağlı ciltlere özel makyaj ürünleri kullanabilirsiniz. Yağ emici mendiller de işinize yarayabilir.
Haftada bir cildinizi derinlemesine temizleyin: Yağ, cilt hücrelerini yavaşlattığından ölü hücreler kolayca yüzeye çıkamaz ve bu da ciltteki gözeneklerin tıkanmasına neden olur. İşte bu noktada sivilce ve siyah nokta gibi sorunlar ortaya çıkar. Gözenekleri temizleyici yüz fırçaları, gözenekleri ve cildiniz üzerini temizlemek için kullanılabilir ancak tedavi görüyorsanız cildi tahriş edebilen bu ürünlerden kaçınmalısınız. Yine bir losyon ve peeling yardımıyla gözeneklerinizi temizleyebilirsiniz. Unutmayın, yağlanmayı tedavi ederken, cildinizi kurutmamaya özen göstermelisiniz.