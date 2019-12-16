Yağlı cilt nasıl kurutulur sorusunun yanıtı aslında kullandığınız cilt bakım ürünleri ve cilt temizleme rutininizde gizli. Yağlı ciltler için öneriler arayanların ilk merak ettikleri konu yağlı cilt nasıl kurutulur oluyor. Çünkü yağlı ciltlerdeki parlama, açık gözenekler ve akneye eğilim kadınların hatta erkeklerin en sık karşılaştıkları cilt sorunlarından. Yağlı ciltleri kurutmak için kullandığınız tonik, nemlendirici, sabun gibi temizleyici ürünlerden yağlı ciltler için uygulanan peeling gibi soyucu yöntemlere kadar pek çok alternatif var. Ancak bu bakım öneriler her zaman işe yaramayabilir. Çünkü çoğunlukla yağlı ciltler için uygun olduğunu düşündüğünüz bazı ürün ve yöntemler içerikleri nedeniyle cildinizde daha fazla yağlanma yaratabilir. Bu nedenle haberimizin devamındaki yağlı ciltler için önerileri bir kenara not edin deriz. İşte yağlı ciltlerin dikkat etmesi gerekenler...