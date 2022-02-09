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Yağışlar sonrası barajlar ne kadar oldu! İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajlarda son durum...

Yağışlar sonrası barajlar ne kadar oldu! İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajlarda son durum...

İSTANBUL'da kar ve yağmur yağışları sonrası barajlardaki güncel doluluk oranları belli oldu.

Yağışlar sonrası barajlar ne kadar oldu! İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajlarda son durum...

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

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Yağışlar sonrası barajlar ne kadar oldu! İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajlarda son durum...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76.84 olarak ölçüldü.

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Yağışlar sonrası barajlar ne kadar oldu! İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajlarda son durum...

Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından su seviyesi bir günde 8.63 puan yani yüzde 12'nin üzerinde arttı.

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Yağışlar sonrası barajlar ne kadar oldu! İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajlarda son durum...

8 Şubat 2022 tarihinde 68.21 olan doluluk oranı, bugün 76.84 olarak ölçüldü.

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