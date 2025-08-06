Yağış, sıcak ve poyraz! Meteoroloji il il açıkladı: Trakya'dan gelen yağışlara hazırlıklı olun....
Batı illerinde mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselmeye devam edecek. Özellikle Marmara'da gün boyu rüzgarla birlikte sağanak geçişleri görülecek. Yurdun doğusunda ise hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. İşte beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Marmara başta olmak üzere Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Özellikle Doğu illeri 43-45 dereceleri görecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyıları için ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaparken hafta sonuna doğru yükselen sıcaklık ve nem konusunda dikkat dedi. Özellikle orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmak gerektiğini vurguladı.
Hafta sonu Toroslar ve doğu illerimizde sıcaklıklar bir dalga etkisinde olmamakla beraber bunaltıcı ve aşırı sıcak şeklinde hissedilecek.