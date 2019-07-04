Yağı da bir o kadar etkili olan kantaron çiçeğinin mucizevi faydaları

Avrupa'da uzun yıllar ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan kantaron çiçeği, genellikle güneşte kurutularak kaynatılıp çay olarak tüketilir. Bu çiçeğin yağı zamanında savaş sırasında yaralanmalarda, egzama, böcek ısırıkları, cilt tahrişini azaltma gibi sağlık sorunlarında da kullanılırdı. Peki bu çiçeğin ve yağının diğer faydaları nelerdir?