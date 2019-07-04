Yağı da bir o kadar etkili olan kantaron çiçeğinin mucizevi faydaları
Dünyanın birçok yerinde kolaylıkla bulunan bir bitki olan kantaron çiçeğinin ne gibi faydaları olduğunu biliyor muydunuz? İşte kantaron yağının bilmediğiniz yararları...
Avrupa'da uzun yıllar ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan kantaron çiçeği, genellikle güneşte kurutularak kaynatılıp çay olarak tüketilir. Bu çiçeğin yağı zamanında savaş sırasında yaralanmalarda, egzama, böcek ısırıkları, cilt tahrişini azaltma gibi sağlık sorunlarında da kullanılırdı. Peki bu çiçeğin ve yağının diğer faydaları nelerdir?
- Kronik uyku problemlerinin tedavisinde kullanıldığında, kişinin melatonin hormonunu artırarak rahat bir uyku çekmesini sağladığı tespit edilmiştir.
Renk bozukluklarını giderir
- Anti enflamatuvar etkisi sayesinde cilt hastalıklarının bir çoğunda doğal ilaç olarak kullanılır. Kırışıklığı önleyerek cildin daha diri görünmesini sağlar. Dermis tabakasındaki melanin kaybı ile birlikte giden ve kısmi renk bozukluklarını giderir. Vitiligonun tedavisinde doğal ilaç olarak önerilir.
Hafızaya iyi gelir
- Yapılan araştırmalarda kantaron çiçeği çayının konsantre gücünü artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca çocukluk çağında kullanılan bu çayın kavrama olasılığını artırarak hafızaya iyi geldiği biliniyor.