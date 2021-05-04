Yağ yakan tok tutan smoothie yapımı!
Kahvaltı yerine geçen yapılışı oldukça kolay olan smoothie tariflerini bir araya getirdik! Hem yağ yakıyor hem de pratik! Smoothie nasıl yapılır? Sabah kahvaltısında yağ yakan smoothie tarifleri...
Sabahları uyandığınızda uzun uzadıya kahvaltı hazırlamak yerine size gün içerisinde hem enerji verecek hem de yapılışı oldukça kolay olan birbirinden lezziz ve pratik olan smoothie tariflerini bir araya getirdik!
Aynı zamanda bölgesel yağlanmalardan bir türlü kurtulamıyorum diyenlerin de yüzünü güldüren ve yağ yakıcı özelliği olan sebzeli fıstık ezmeli muzlu ve daha bir çok smoothie çeşidi ile sizde sabah kahvaltılarınızı renklendirebilirsiniz!
Fıstık ezmeli smoothie tarifi;
3 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 adet muz, 1 yemek kaşığı bal, 1 su bardağı süt yeterli olacaktır.
Hafif tatlımsı bir aromaya sahip olan fıstık ezmesini, sağlık açısından faydalı olan diğer meyvelerle karıştırarak tüketebilirsiniz.