Yağ yakan tok tutan smoothie yapımı!

Aynı zamanda bölgesel yağlanmalardan bir türlü kurtulamıyorum diyenlerin de yüzünü güldüren ve yağ yakıcı özelliği olan sebzeli fıstık ezmeli muzlu ve daha bir çok smoothie çeşidi ile sizde sabah kahvaltılarınızı renklendirebilirsiniz!