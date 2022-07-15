Yağ krizinin umudu ayçiçek tarlalarını çayır zararlısı sardı!

Ayçiçeği tanelerini ve yapraklarını yiyerek ürüne zarar veren çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) ile mücadele için alınacak önlemleri üreticilere aktarmak üzere Tekirdağ’ın 11 ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile ortaklaşa hareket edeceklerini belirten Öcal şunları söyledi: