BIST 7.902
DOLAR 28,48
EURO 30,49
ALTIN 1.803,08

Yabancı uyruklunun Hatay'da kaçak işlettiği lokantanın hali mide bulandırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Yabancı uyruklunun Hatay'da kaçak işlettiği lokantanın hali mide bulandırdı!

Hatay’ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan yabancı uyruklu şahsa ait iş yeri kapatıldı.

Yabancı uyruklunun Hatay'da kaçak işlettiği lokantanın hali mide bulandırdı!

Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor. 

17
Yabancı uyruklunun Hatay'da kaçak işlettiği lokantanın hali mide bulandırdı!

Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi. 

27
Yabancı uyruklunun Hatay'da kaçak işlettiği lokantanın hali mide bulandırdı!

Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.

37
Yabancı uyruklunun Hatay'da kaçak işlettiği lokantanın hali mide bulandırdı!
47