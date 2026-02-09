BIST 13.838
Yabancı nüfusun en kalabalık olduğu iller açıklandı! En çok yabancı hangi şehirde? 81 ilin sıralaması...

TÜİK, Türkiye’de yabancı nüfusun en yoğun olduğu yerleri açıkladı. Açıklanan veriler, son yıllarda göç hareketlerinin hangi şehir ve ilçelerde yoğunlaştığını gözler önüne sererken, demografik yapıda yaşanan değişimi de net biçimde ortaya koydu.

TOPLAM YABANCI NÜFUSU 1 MİLYON 519 BİN'E ULAŞTI

 

TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu.

 

Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

İŞTE TÜRKİYE'DE YABANCI NÜFUSUN EN KALABALIK OLDUĞU İLLER!

ARDAHAN

