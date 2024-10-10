Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evlendi: İşte düğünden kareler
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Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi. Düğünden kareler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Niko" karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Özgür Çevik, 4 senedir birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi.
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Dün Karaköy'de gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Çevik ve Kartoğlu'nu Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş ve Hasibe Eren gibi yakın dostları yalnız bırakmadı.
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Engin Akyürek, Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu ile verdiği poza "Çok mutlu olun" notunu düştü.
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