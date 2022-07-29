Yabancı Damat dizisinin Niko'suydu! Özgür Çevik'in son halini görenler gözlerine inanamıyor
Ünlü oyuncu Özgür Çevik'in son halini görenler şok oldu. Yabancı Damat dizisindeki rolü ile akıllara kazınan ünlü oyuncuyu son hali görenleri "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" dedirtti.
2004 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Yunanlı damat Niko olarak adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Özgür Çevik'in yıllar içinde hiç değişmemesi görenleri hayrete düşürdü.
Kırgın Çiçekler, Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası gibi pek çok dizide rol alan Özgür Çevik, Yabancı Damat dizisinde oynadığı Niko rolüyle yediden yetmişin herkesin gönlüne kazınmıştı.
Türk ve Yunan ailelerin eğlenceli hikayesini konu alan dizide Çevik'in oyunculuk performansı çokça beğenilmişti.
Canlandırdığı rolle bir dönem Yunanistanlı sanılan oyuncu Özgür Çevik aslen Ankaralıdır.