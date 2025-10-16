Yabancı Damat dizisinde Memik Dede olarak ününe ün katmıştı! Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kimdir?

11 Eylül 1935'te Gaziantep’te dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk sanat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir usta sanatçıdır. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak farklı alanlarda kariyer yapmış olan Güzelbeyoğlu, sanat dünyasında geniş bir iz bırakmıştır.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde amatör olarak başlayan Güzelbeyoğlu, Molière'in Hastalık Hastası adlı oyununda başrol oynamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladıktan sonra müzik eğitimi almak üzere Devlet Opera ve Balesi'nde eğitim almış ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yapmıştır.

Tiyatro sahnesinde de büyük başarılar elde eden Güzelbeyoğlu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda çalışmış, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini bestelemiştir. Ayrıca Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer alarak, ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yapmıştır.