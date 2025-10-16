Yabancı Damat dizisinde Memik Dede olarak ününe ün katmıştı! Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. En bilinen rolü, sevilen dizi Yabancı Damat'taki Memik Dede karakteriyle hafızalarda kalan Güzelbeyoğlu'nun vefatını oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.
Usta sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Yabancı Damat gibi pek çok proje ile akıllara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatı sonrası kariyeri araştırılmaya başlandı.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kimdir?
11 Eylül 1935'te Gaziantep’te dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk sanat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir usta sanatçıdır. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak farklı alanlarda kariyer yapmış olan Güzelbeyoğlu, sanat dünyasında geniş bir iz bırakmıştır.
Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde amatör olarak başlayan Güzelbeyoğlu, Molière'in Hastalık Hastası adlı oyununda başrol oynamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladıktan sonra müzik eğitimi almak üzere Devlet Opera ve Balesi'nde eğitim almış ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yapmıştır.
Tiyatro sahnesinde de büyük başarılar elde eden Güzelbeyoğlu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda çalışmış, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini bestelemiştir. Ayrıca Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer alarak, ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yapmıştır.
Televizyon ve Sinema Kariyeri
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, televizyon ve sinema dünyasında da çok sayıda önemli projede yer almıştır. En çok tanınan rolü, Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteridir. Ayrıca İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa rolüyle de izleyiciler tarafından büyük takdir kazanmıştır.