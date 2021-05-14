Yaban mersininin faydaları neler? Bu yararını duyunca çok şaşıracaksınız!

Kısa boylu bir çalı bitkisi olan yaban mersini antosiyanin olarak isimlendirilen kimyasallar açısından doğadaki en zengin meyvelerden biridir. Antosiyanin yunanca anthos (çiçek) ve kyanose (mavi) kelimelerinden köken alan ve suda çözünebilen polifenolik bileşiktir. Bitkilerde pembe, kırmızı, mavi yada mor renk oluşumunu sağlayabilir. İçerdiği bu polifenolik bileşik, yaban mersininin koyu mavi görünüm kazanmasından ve yüksek antioksidan içeriğine sahip olmasından sorumludur. Yaban mersininin daha önce duymadığını yararlarını sizler için araştırdık...