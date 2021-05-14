Yaban mersininin faydaları neler? Bu yararını duyunca çok şaşıracaksınız!
C vitamini kaynağı olan yaban mersini, başta gece görüş yeteneği olmak üzere görme fonksiyonlarının destekliyor. İşte yaban mersininin bilinmeyen yararları!
Kısa boylu bir çalı bitkisi olan yaban mersini antosiyanin olarak isimlendirilen kimyasallar açısından doğadaki en zengin meyvelerden biridir. Antosiyanin yunanca anthos (çiçek) ve kyanose (mavi) kelimelerinden köken alan ve suda çözünebilen polifenolik bileşiktir. Bitkilerde pembe, kırmızı, mavi yada mor renk oluşumunu sağlayabilir. İçerdiği bu polifenolik bileşik, yaban mersininin koyu mavi görünüm kazanmasından ve yüksek antioksidan içeriğine sahip olmasından sorumludur. Yaban mersininin daha önce duymadığını yararlarını sizler için araştırdık...
Antioksidan kaynağı
Yaban mersini antioksidan içeriği yüksek meyveler arasındadır. Antioksidan maddeler genel olarak metabolizma sonucu oluşan reaktif oksijen moleküllerinin hasarına karşı sağlıklı hücrelerin korunmasını destekleyici özellik gösterirler. İçeriğinde bulunan C vitamini ve antosiyanin gibi fenolik bileşikler, yaban mersinin antioksidan özelliğe sahip olmasını sağlarlar.
Gözlere iyi geliyor
Özellikle gece görüş yeteneği olmak üzere görme fonksiyonlarının desteklenmesi yaban mersini meyvesinin bir diğer özelliği olabilir. Ancak bu etkisi için şu an yeterli bilimsel kanıt bulunmadığı atlanmamalıdır.
Kan şekerini düşürüyor
Yaban mersininin kan şekerini düşürücü etkisi son zamanlarda giderek popülerleşen özelliklerinden biridir. Uzmanlar yaban mersininin sindirim kanalında karbonhidratların parçalanmasını ve emilmesini engelleyici özellik gösterebileceğinin üzerinde durur. Çeşitli hayvan çalışmalarında yaban mersini içerisinde yer alan antosiyaninlerin insülin salınımı üzerinde etkili olabileceğini işaret eder.