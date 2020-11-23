Xiaomi telefonlarda büyük tehlike! Sakın bunu yapmayın
XİAOMİ telefon kullananlara çok önemli bir uyarı geldi. Telefonlardaki gizli tehlike kullanıcıların başını fazlasıyla ağrıtabilir.
Xiaomi telefonlarda büyük bir yazılım sorunu ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcıyı tehdit eden sorunla ilgili Xiaomi'den açıklama geldi.
117
MIUI 12 güncellemesi tehlike saçıyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyi kurduğu andan itibaren pek çok sorun yaşamaya başladı.
217
Örneğin Redmi K30, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcıları bu yazılım yüzünden ikinci SIM eşliğinde internete bağlanamadığını söyledi.
317
Ayrıca şarj işlemi sırasında ekranın dokunmatiği bozulabiliyor ve oyunlarda düşük FPS sıkıntısı baş gösteriyor.
417