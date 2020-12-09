Xiaomi telefon sahiplerine çok kötü haber! Teknoloji devi bu modelleri gözden çıkardı
Çini teknoloji devi Xiaomiİ kullanıcıları üzecek bir karara imza attı.
Android telefon üreticileri zaman zaman güncelleme listesinde değişiklikler yapabiliyorlar. Mesela hiç güncelleme almayacağı düşünülen bir model, listeye dahil edilebiliyor. Bazen de tam tersi yaşanıyor. Xiaomi işte böyle bir değişikliğe imza attı.
Şirket aldığı yeni kararla, 4 telefon modelini MIUI 12 güncelleme listesinden çıkardı.
MIUI 12 lansmanından sonra Xiaomi tarafından güncelleme alacak telefonlar listelenmişti. Açıklanan liste, son iki yıl içerisinde piyasaya sürülen neredeyse bütün Xiaomi akıllı telefonları içeriyordu.
Ancak Xiaomi, bu listeyi açıklamasından yedi ay sonra, dört telefonu uygunluk listesinden çıkarttı.