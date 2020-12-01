Xiaomi telefon sahiplerine çok kötü haber! Önemli duyuru yayınlandı
ÇİN merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'den telefon sahiplerine çok önemli bir duyuru geldi.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi. Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.
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Xiaomi Mi 10T Pro
Güncellemeyi alacak
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Xiaomi Mi 10T
Güncellemeyi alacak
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Redmi Note 8A
Güncellemeyi almayacak
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