Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve şaşırtan özellikleri

Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ayrıca ses ya da ekran kiliti için kullanılan bütün fiziksel tuşlar, Mi Mix Alpha ile yerini dokunuşlara bırakıyor.