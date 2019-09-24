Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve şaşırtan özellikleri
Çin merkezli Xiaomi 'Xiaomi Mi Mix Alpha' isimli yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkardı.
Xiaomi son dönemin en dikkat çeken akıllı telefon modellerinden birisi olarak gösterilen Xiaomi Mi Mix Alpha'yı tanıttı. Ekran panelinin cihazın etrafını dolaşıp arka kameranın altında buluştuğu Mi Mix Alpha, kullanım açısından tasarım avantajını çok iyi düzeyde kullanıyor.
Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ayrıca ses ya da ekran kiliti için kullanılan bütün fiziksel tuşlar, Mi Mix Alpha ile yerini dokunuşlara bırakıyor.
Ekranın altında yer alan çerçevenin kalınlı ise sadece 2,15 mm. Bu da neredeyse ekran gövde oranını %100’e yaklaştırıyor.
Ayrıca cihazda bir ön kamera yok, zira arkasını çevirip ekranda kendinizi görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla tüm çekimleriniz tek bir kamera modülüne emanet ediliyor.