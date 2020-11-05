Xiaomi kullanıcılarına kötü haber: Bu telefonlar Android 11 güncellemesi almayacak!
Çinli şirket MIUI 12 arayüz güncellemesini kademeli olarak yayınladı. Fakat Xiaomi telefon kullanıcılarına kötü haber geldi. Bazı modeller Android 11 güncellemesini almayacak.
Google geçtiğimiz eylül ayı başında Android 11 güncellemesinin tam sürümünü yayınladı. Tabii ki büyük güncellemeyi ilk olarak Pixel serisi telefonlar aldı. Diğer Android telefon üreticileri ise arayüzlerini ve yazılımsal bazı özellikleri Android 11'le uyumlu hale getirdikten sonra güncellemeyi yayınlayacak.
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Xiaomi de şu anda Android 11 üstünde çalışmalara devam ediyor. Fakat Xiaomi telefon kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...
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Xiaomi Mi CC9e
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Redmi Note 8 ve 8 Pro
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