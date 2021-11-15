Wuhan'da 18 yeni virüs bulundu yeni salgın korkusu! Koronavirüs de oradan başlamıştı
Wuhan'daki canlı hayvan pazarında tespit edilen 71 virüsten 18'i 'yüksek risk' kategorisinde, bilim insanları özellikle misk kedisinde bulunan mikroplardan endişe duyuyor. İngiliz medyası 'Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir' başlığıyla virüsleri duyurdu.
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in eşine rastlanmayan yasak kararlarının nedeni ortaya çıktı, Aralık 2019'dan bu yana gündemden düşmeyen canlı hayvan pazarından ürkütücü haberler geliyor.
Çin'in Wuhan şehrinde resmi kayıtlara göre ilk kez Kasım 2019'da tespit edilen ancak dünyaya bir ay sonra duyurulan Kovid-19, şimdiye kadar yeryüzünde 250 milyonu aşkın insana bulaştı.
5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgın, koronavirüs aşılarıyla nispeten kontrol altına alındı ancak Çin'de bulunan yeni virüsler farklı kabusların tetikleyicisi olabilir.
Bilim insanları Kovid-19'un ilk kez görüldüğü yer olarak açıklanan Wuhan'daki canlı hayvan pazarlarında 'yüksek risk' taşıyan 18 farklı virüs tespit etti, dünyayı yeni bir salgın korkusu sardı.