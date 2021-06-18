Wilma Elles'ten olay dolandırıcılık savunması: Kazayla hamile kaldım
Oyuncu Wilma Elles, eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş ile dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Savunmasında şok ifadeler kullanan Elles, "Kerem Göğüş bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım." dedi.
Savunmasında, Elles, "Kerem Göğüş bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım. Çocuklarım doğduğu andan itibaren Kerem ile arkadaşlığı bitirdim. Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem'in adı yok. Nafaka ödemesi için de noter sözleşmesi imzaladık. Mecburiyetten dolayı görüştüğüm oldu onunla" dedi.
Elles, savunmasının devamında, "Kerem'in yaptığı dairelerden 7 tane satın aldım. Bunları Göğüş Yapı'dan satın almadım. Başka birinden satın aldım.
Kendi kazandığım para ile aldım. Binada 18 daire vardı 7 tanesini satın aldım. Gayrimenkul alım satım işlerini sürekli takip ederim.
Ardından bir bankanın sattığı 7 daireyi de 1 milyon 250 bin TL kredi çekip aldım. İnşaatın kalanını ben tamamladım" ifadelerine yer verdi.