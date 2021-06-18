Wilma Elles'ten olay dolandırıcılık savunması: Kazayla hamile kaldım

Savunmasında, Elles, "Kerem Göğüş bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım. Çocuklarım doğduğu andan itibaren Kerem ile arkadaşlığı bitirdim. Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem'in adı yok. Nafaka ödemesi için de noter sözleşmesi imzaladık. Mecburiyetten dolayı görüştüğüm oldu onunla" dedi.