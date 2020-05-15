Wilma Elles'ten çıplaklık yanıtı Kanal D Arka Sokaklar dizisinde oynamıştı
Kanal D Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren Wilma Elles, Selçuk Kaya'nın Instagram canlı yayınında çıplaklık kararını açıkladı. Bikinili oynaması gereken roller için bakın ne karar aldı.
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde 14 bölüm boyunca yer alan ayrılığıyla herkesi üzen Wilma Elles, çok özel açıklamalar yaptı. Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle zirveyi gören Elles, kariyerinde çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.
Wilma Elles, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi için "Benim için çok özel ve kariyerim açısında en doğru projelerden. Projede çalıştığım bütün arkadaşlarım birer star olarak kariyerlerine devam ediyorlar" dedi.
Instagram canlı yayınında Selçuk Kaya'nın sorularını yanıtlayan Elles, "Kariyerin için çıplaklık gerektiren sahnelerde oynar mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Proje konusunda seçici olmaya çalışıyorum ama çıplaklık içeren filmleri düşünmüyorum. Gelen teklifleri de geri çevirdim. Bikinili projelerde yer almıyorum."