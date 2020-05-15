Wilma Elles'ten çıplaklık yanıtı Kanal D Arka Sokaklar dizisinde oynamıştı

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde 14 bölüm boyunca yer alan ayrılığıyla herkesi üzen Wilma Elles, çok özel açıklamalar yaptı. Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle zirveyi gören Elles, kariyerinde çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.