Wilma Elles otelini satışa çıkardı Kanal D Arka Sokaklar dizisinde oynuyordu
Son olarak Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Wilma Elles, Türkiye'de yatırım için aldığı apart oteli satışa çıkardı. Satış rakamı ise dudak uçuklattı.
Arka Sokaklar dizisinde fırtınalar estiren ayrılığı ile üzen Wilma Elles, vakti zamanında Almanya’da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra şansını Türkiye’de deneyen Elles, sadece işi değil aşkı da burada buldu.
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İş insanı Kerem Göğüş’le dini nikahla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu. Ancak her şey yolunda gitmedi.
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Wilma Elles, aşk hayatında yaşadığı sorunların ardından çocuklarını da alarak Almanya’ya döndü. Güzel oyuncu son olarak tüm işlerini Köln şehrinden yönetme kararı aldı.
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Elles’in yönettiği o işlerden biri, yatırım amacıyla aldığı, Beşiktaş’taki 18 odalı apart otel... Hürriyet'in haberine göre oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı.
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