Wilma Elles eski eşi Kerem Göğüş'e nafaka davası açtı sözleşmeye uymadı
Wilma Elles, 2 çocuğunun babası Kerem Göğüş'e nafaka davası açarken duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki performansı ile hafızalarda yer edinen Wilma Elles ile Kerem Göğüş davalık oldu. Elles, Göğüş'e nafaka davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada oyuncu Elles ile işadamı Göğüş birlikteliğinden 6 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldiği belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre, oyuncu ile işadamı, 2014 yılında bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro nafaka ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını, hatta bakıcı paralarını dahi ödemeyi taahhüt etti.
Ancak işadamı ikiz çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmadı. Çocukların tüm masraflarını Wilma Elles tek başına karşıladı.
Tanık olarak mahkemede dinlenen Elles'in arkadaşı Elif Emel Büber Topçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Wilma, Almanya'dan arkadaşım olur. Kerem Gögüş'ü de Wilma sebebiyle tanırım. Çocuklara Wilma tek başına bakıyor. Wilma, Beşiktaş'ta kiralık bir evde kalıyor.''