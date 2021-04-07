Wilma Elles eski eşi Kerem Göğüş'e nafaka davası açtı sözleşmeye uymadı

Hürriyet'in haberine göre, oyuncu ile işadamı, 2014 yılında bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro nafaka ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını, hatta bakıcı paralarını dahi ödemeyi taahhüt etti.