Wilma Elles 4. kez anne oldu! Çocuğuna koyduğu isim şaşırttı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile Türkiye'de yıldızı parlayan Wilma Elles, 4. çocuğunu kucağına aldı. Hamileliğinde yaptığı paylaşımlarla çok dikkat çeken ünlü oyuncu Elles'in çocuğuna koyduğu isim herkesi çok şaşırttı. Bakın hangi ismi koymuş..
Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de canlandırdığı Caroline karakteriyle Türkiye'de büyük ün kazanan Wilma Elles, 4. kez anne oldu. Bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu bakın hangi ismi tercih etti...
Bir dönemin fenomen dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizindeki "Caroline" karakteriyle şöhrete kavuşan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren ünlü oyuncu, oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
"ALLAH'A ŞÜKÜR SENİ SAĞ SALİM KUCAĞIMIZA ALDIK"
Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğumun sorunsuz geçtiğini ve 24 saat sonra hastaneden taburcu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet.