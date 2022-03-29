Will Smith'in Oscar'da Chris Rock'a attığı tokadı 6 yıl öncesinden bilmiş! Twitter'da ortaya çıktı
Paylaşımı yıllar sonra gündem oldu! Bir Twitter kullanıcısı, Will Smith'in Oscar Ödül Töreni gecesinde Chris Rock'a atacağı tokatı 6 yıl önce bilmiş...
Hollywood yıldızı Will Smith, 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde saç kıran hastalığı olan eşiyle ilgili espiri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Dünyanın gündemine oturan Will Smith, özür dilerken bir sosyal medya kullanıcısının yıllar önce yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.
Oscar'da yaşanan tokat olayının ardından kullanıcının 6 yıl önce yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
2016'da olacakları kestirmiş: Jason kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, 2016 yılında attığı bir tweette Will Smith'in Chris Rock'a tokat atacağını yazdığı ortaya çıktı.
57 yaşındaki Rock, tıpkı 28 Mart gecesi düzenlenen törendeki gibi sunucusu olduğu 2016'daki Oscar Ödülleri Töreni'nde Will ve Jada Smith çiftini hedef alarak espriler yapmış ve törendeki çoğu kişi tarafından hoş karşılanmamıştı.