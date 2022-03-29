Will Smith'in Oscar'da Chris Rock'a attığı tokadı 6 yıl öncesinden bilmiş! Twitter'da ortaya çıktı

57 yaşındaki Rock, tıpkı 28 Mart gecesi düzenlenen törendeki gibi sunucusu olduğu 2016'daki Oscar Ödülleri Töreni'nde Will ve Jada Smith çiftini hedef alarak espriler yapmış ve törendeki çoğu kişi tarafından hoş karşılanmamıştı.