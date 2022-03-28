Will Smith'in karısıyla alay eden Chris Rock'a tokadına caps'ler patladı Hande Ataizi-Sevda Demirel benzetmesi
94. Oscar Ödül töreninde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat, sosyal medyada caps'lere konu olarak viral oldu. Özellikle Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ye attığı tokatı akıllara getiren Oscar sahnesi sosyal medyada ti'ye alındı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 94. Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta Dolby Theatre’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Will Smith, saçlarını kazıtan eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a tokat attı, ödül almak için yeniden çıktığı sahnede ise özür diledi. Oscar Ödüllerine Smith'in attığı tokat damga vururken, sosyal medyada caps'ler birbirini kovaladı. Yaşanan olay, Sevda Demirel'in yıllar önce "Ne dedin sen?" diye başlayıp Hande Ateizi'ne attığı tokatı akıllara getirdi. Hande Yener ve Sevda Demirel örneği dışında pek çok komik paylaşım da yapıldı.
2022 Oscar Ödüllerinde 'En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Will Smith'in, eşi hakkında sahnede şaka yapan Chris Rock'a tokat atması törene damgasını vurdu.
En iyi belgesel ödülünü vermek için sahnede bulunan Chris Rock, konuşması sırasında Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in sıfıra vurulmuş saçlarına atıfta bulunarak "Jada, GI Jane 2 için sabırsızlanıyorum" dedi.
Rock, Demi Moore'nin, bir kadın askeri erkekler dünyasında kendini kanıtlamaya çalıştığı ve bir bölümünde saçlarını kazıttığı GI Jane filmine göndermede bulundu.