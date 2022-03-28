Will Smith'in karısıyla alay eden Chris Rock'a tokadına caps'ler patladı Hande Ataizi-Sevda Demirel benzetmesi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 94. Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta Dolby Theatre’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Will Smith, saçlarını kazıtan eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a tokat attı, ödül almak için yeniden çıktığı sahnede ise özür diledi. Oscar Ödüllerine Smith'in attığı tokat damga vururken, sosyal medyada caps'ler birbirini kovaladı. Yaşanan olay, Sevda Demirel'in yıllar önce "Ne dedin sen?" diye başlayıp Hande Ateizi'ne attığı tokatı akıllara getirdi. Hande Yener ve Sevda Demirel örneği dışında pek çok komik paylaşım da yapıldı.