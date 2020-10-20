WhatsApp'tan yepyeni bir özellik! Web'e yeni bir özellik ekleyecek
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu olan WhatsApp Web'e yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor.
Dünya genelinde on binlerce kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını hayatımızı ve çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.
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İlk olarak 2019’un son günlerinde başlayan salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden online şekilde çalışmaya başlamış durumda.
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İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde popülariteye arttırmış, online görüşme uygulamalarına talep artmıştı.
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Bu talebe karşılık vermek için harekete geçen WhatsApp, mesajlaşma uygulamasının masaüstü versiyonu olan WhatsApp Web'in sürümü 2.2043.7'ye yükseltti.
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