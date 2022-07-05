WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...
Sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların en çok işine yarayan özelliklerden birini geliştirmeye karar verdi.
Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni bir güncelleme hazırlanıyor.
Bilindiği gibi gönderilen mesajın karşı taraftan silinmesi için 1 saat 8 dakika 16 saniyelik bir süre bulunuyordu. WhatsApp, aldığı kararla bu süreyi uzatmayı planlıyor.
Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın "2.22.15.8" kodlu deneme sürümünde test edilen yeni özellikler, şirketin sevilen bir özelliğini güncellemeye hazırlandığını ortaya çıkardı.
Mesajları sohbet ekranından silmeye olanak tanıyan 'Herkes İçin Sil' özelliğindeki süre sınırının uzatılacağı ifade edildi. Yeni özelliklerin WhatsApp'ta ne zaman yaygın kullanıma açılacağı ise henüz belirtilmedi.