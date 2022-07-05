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WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...

WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...

Sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların en çok işine yarayan özelliklerden birini geliştirmeye karar verdi.

WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni bir güncelleme hazırlanıyor.

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WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...

Bilindiği gibi gönderilen mesajın karşı taraftan silinmesi için 1 saat 8 dakika 16 saniyelik bir süre bulunuyordu. WhatsApp, aldığı kararla bu süreyi uzatmayı planlıyor.

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WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın "2.22.15.8" kodlu deneme sürümünde test edilen yeni özellikler, şirketin sevilen bir özelliğini güncellemeye hazırlandığını ortaya çıkardı.

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WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık 2 gün boyunca...

Mesajları sohbet ekranından silmeye olanak tanıyan 'Herkes İçin Sil' özelliğindeki süre sınırının uzatılacağı ifade edildi. Yeni özelliklerin WhatsApp'ta ne zaman yaygın kullanıma açılacağı ise henüz belirtilmedi.

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