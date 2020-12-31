Whatsapp'tan kullanıcıları üzen haber! 1 Ocak itibariyle...
Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın 1 Ocak itibariyle uygulayacağı karar kullanıcıları sevindirmedi.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Her geçen gün yeni bir güncellemeye imza atan Whatsapp yeni kararıyla birçok kullanıcıyı üzecek.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın desteği keseceği akıllı telefonlar belli oldu.
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Söz konusu modeller 1 Ocak 2021 itibari ile WhatsApp desteğini kaybedecek.
İşte Whatsapp'ın 2021 yılında çalışmayacağı telefonlar...
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HTC Desire
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