Whatsapp'tan kullanıcıları üzen haber! 1 Ocak itibariyle...

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Her geçen gün yeni bir güncellemeye imza atan Whatsapp yeni kararıyla birçok kullanıcıyı üzecek.