WhatsApp'tan durum paylaşımı için yeni güncelleme!
Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Sosyal medya dendiği zaman akla ilk gelen uygulamalardan olan WhatsApp durum paylaşımıyla ile ilgili yeni bir güncellemesini devreye sokuyor. Buna göre WhatsApp durumlarında artık sesli mesaj da paylaşılabilecek.
Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını 'voice status' olarak belirledi.
Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.
Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.