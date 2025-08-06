WhatsApp'tan dolandırıcılara şok! Bağlantılı 6.8 milyon hesabı yok etti...

META'DAN KULLANICILARA KRİTİK UYARI

Genellikle dolandırıcılar ilk olarak hedef kişilere kısa mesajla ulaşıyor, ardından konuşmayı sosyal medya ya da özel mesajlaşma uygulamalarına taşıyor. Dolandırıcılıkların son adımı ise ödeme ya da kripto para platformları üzerinden gerçekleşiyor. Meta, "Her zaman bir püf noktası vardır ve bu herkes için bir uyarı işareti olmalı: vaat edilen kazançlar için önceden ödeme yapmanız isteniyorsa, bu bir dolandırıcılıktır" uyarısında bulundu.