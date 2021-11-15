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WhatsApp'tan bomba yeni özellik! Gizlilik kişiselleşiyor

WhatsApp'tan bomba yeni özellik! Gizlilik kişiselleşiyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan bomba bir yenilik daha geliyor. Daha önce dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getiren WhatsApp, son olarak gizlilik ayarlarında değişikliğe gidiyor. Gizlilik kişiselleşecek.

WhatsApp'tan bomba yeni özellik! Gizlilik kişiselleşiyor

WhatsApp, dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Uygulama son olarak gizlilik ayarlarında değişikliğe gidiyor. Planlanan çalışmaya göre WhatsApp bilgilerini kime göstermek istediğiniz kişiselleşecek.

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WhatsApp'tan bomba yeni özellik! Gizlilik kişiselleşiyor

WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

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WhatsApp'tan bomba yeni özellik! Gizlilik kişiselleşiyor

WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak.

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WhatsApp'tan bomba yeni özellik! Gizlilik kişiselleşiyor

Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

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