WhatsApp'taki güvenlik önlemi Zoom'a geliyor!
Son birkaç ay içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona kadar çıkaran Zoom platforma yeni bir güvenlik önlemi getiriyor.
Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya devam ediyor.
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İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
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O uygulamalardan en dikkat çekenlerden birisi de Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
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Ancak Zoom bir süredir güvenlik endişeleri haberleri ile de gündemdeydi. Şirket platformda yeni önlemler alınacağı bilgisini paylaştı.
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