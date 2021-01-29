WhatsApp'ta yeni dönem şüphelendirdi! Yeni bir veri toplama yöntemi mi?
WhatsApp, uygulama ile masaüstü versiyonu açmak için ek bir adım getirdi. WhatsApp’ın bu adımı “yeni bir veri toplama yöntemi mi?” sorusunu akıllara getirdi. Facebook konu ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir süredir zorunlu güncelleme kararı ile gündemdeydi.
19
WhatsApp bu defa platforma getirdiği yeni bir güvenlik adımı ile sosyal medyanın gündeminde.
29
Şimdiye kadar bilgisayardan WhatsApp hesabına bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması yeterliydi.
39
WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli değil.
49